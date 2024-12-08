Hande Sarıoğlu sevgilisiyle Paris'te aşka geldi
Ekranların güzel sunucusu Hande Sarıoğlu, sevgilisi Eren Süzer ile aşk şehri Paris'te aşka geldi...
Kalça dansı sonrası HaberTürk'teki işinden kovulan Hande Sarıoğlu, yaptığı açıklamalarla gündemimizde sık sık yer alan bir isim.
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Bir dönem sosyal medyadaki cesur pozlarıyla adından söz ettiren ancak Eren Süzer ile başlayan ilişkisinin ardından bu cesur pozlarına son veren güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de Paris pozlarıyla gündemde.
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İddialı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Hande Sarıoğlu, özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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Yaklaşık 1 yıldır Eren Süzer ile aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Sarıoğlu aşkını "Hayatıma hoş geldin güzel adam" diyerek ilan etmişti.
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