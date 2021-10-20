Hande Sarıoğlu'nun dekolteli pozu olay oldu: ''Telefonu ters çevirin''

Oryantal dans videosundan dolayı Habertürk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.