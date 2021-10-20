Hande Sarıoğlu'nun dekolteli pozu olay oldu: ''Telefonu ters çevirin''
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından dekolteli fotoğrafını paylaşarak ''Telefonu ters çevirin'' notunu yazdı. Telefonu çevirince kalp şekli çıktığını gören takipçileri, Sarıoğlu'nun fotoğrafına yorum yağdırdı.
Oryantal dans videosundan dolayı Habertürk ile yollarını ayıran başarılı sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sarıoğlu, son olarak cesur göğüs dekolteli bir pozunu yayınladı.
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"TELEFONU TERS ÇEVİRİN"
Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Hande Sarıoğlu, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği poza "Telefonu ters çevirin" notunu yazdı. Sarıoğlu'nun paylaşımına yorum yapan onlarca kişi ise "Göğüslerden dolayı kalp şekli çıktı" yorumunu yaptı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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