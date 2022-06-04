Hande Sarıoğlu'nun ''jartiyer'' paylaşımı olay oldu! Bunu da gördük
Youtube'da program yapan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde programda giydiği külotlu çorabı hakkında bir bölüm çekmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Sarıoğlu bu sefer takipçisinin ilginç isteğini Instagram hesabından paylaştı.
Youtube'da yayınlanan programda yaptığı açıklamalar ve dans şovlarıyla gündemden düşmeyen spiker Hande Sarıoğlu, yayında giydiği çoraplarını çok beğenen izleyicilerine çekilişle hediye etmişti.
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Programda çorabı kazanan kişiye ''Seni daha çok titreteceğim'' diye seslenen ünlü isim, eleştirilerin de odağı olmuştu.
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Sarıoğlu bu sefer öğrenci olduğunu belirten takipçisinden gelen ilginç isteği sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sarıoğlu'na yapılan yorumda bir takipçi "Hande abla lütfen jartiyer ve siyah parlak topuklu ayakkabılı bir bölüm." ifadelerini kullandı.
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