Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası?
Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu kasın kaslı pozuyla yine olay oldu.
Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti.
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Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu yeni paylaşımında kaslarını sergiledi. Hande Sarıoğlu paylaşımında "Size baklava yaptım" yazdı.
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Karın kaslarını sergileyen Sarıoğlu'na gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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Baklavalara bak beee yürü
Karın kasları ateş ediyor yine
Karın kaslarını ne ara çıkardın bravo
Hangi ara yaptın bunu?
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