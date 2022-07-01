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  4. Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası?

Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası?

Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu kasın kaslı pozuyla yine olay oldu.

Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası? - Resim: 1

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti.

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Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası? - Resim: 2

Son dönemde spor paylaşımlarıyla dikkat çeken Hande Sarıoğlu yeni paylaşımında kaslarını sergiledi. Hande Sarıoğlu paylaşımında "Size baklava yaptım" yazdı.

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Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası? - Resim: 3

Karın kaslarını sergileyen Sarıoğlu'na gelen yorumlardan bazıları şöyle:

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Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası? - Resim: 4

Baklavalara bak beee yürü
Karın kasları ateş ediyor yine
Karın kaslarını ne ara çıkardın bravo
Hangi ara yaptın bunu?

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