Hande Sarıoğlu'nun karın kaslı pozları olay oldu: Hangi ara yaptın o kası?

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Göğüslerini yaptırdığını açıklayan Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak" demişti.