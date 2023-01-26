Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin...

"BİR DOLAR BİR DE BENİM MEMELERİM"

Sarıoğlu, ''Memelerinin bakımını nasıl yapıyorsun?'' sorusuna verdiği yanıtla uzun süre gündem olmuştu. Spiker ''Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar bir de benim memelerim!'' yanıtını vermişti.