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  4. Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin...

Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin...

Paylaşımları ve estetik açıklamalarıyla dikkat çeken spiker Hande Sarıoğlu spor taytını giyip poz verdi.

Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin... - Resim: 1

Kendisini spora veren ve yaptırdığı estetik dokunuşlarla konuşulan Hande Sarıoğlu spor sonrası poz verdi. Birbirinden cesur kareleriyle gündemden düşmeyen spiker Hande Sarıoğlu hayranlarının yine dikkatini çekti.

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Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin... - Resim: 2

Spor sütyeni ve taytıyla poz veren Hande Sarıoğlu'nun zayıflaması gözlerden kaçmadı.

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Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin... - Resim: 3

Hande Sarıoğlu'nun hayranları "Erimişsin", "Zayıflama lütfen" yorumlarında bulundu.

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Hande Sarıoğlu'nun spor pozuna yorum yağdı: Erimişsin... - Resim: 4

"BİR DOLAR BİR DE BENİM MEMELERİM"
Sarıoğlu, ''Memelerinin bakımını nasıl yapıyorsun?'' sorusuna verdiği yanıtla uzun süre gündem olmuştu. Spiker ''Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar bir de benim memelerim!'' yanıtını vermişti.

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