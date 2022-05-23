Hande Yener Amerika'yı salladı
Hande Yener 14 Mayıs’ta başladığı ABD turnesinde New York, Virginia, Miami ve New Jersey’de verdiği konserlerde hayranlarını adeta coşturdu.
Hande Yener 14 Mayıs’ta başladığı ABD turnesinde New York, Virginia, Miami ve New Jersey’de konserler verdi.
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Kapanışı da yine New York’ta yaptı ve Türk Günü Yürüyüşü’ne katıldı. Yürüyüşte Hande Yener’e ilgi büyüktü.
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Miami konserinde ‘Survivor’ yarışmasıyla tanınan Cemal Can Canseven de vardı
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İkili sahnede çılgınca dans ederek seyirciyi coşturdu.
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