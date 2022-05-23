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Hande Yener Amerika'yı salladı

Hande Yener 14 Mayıs’ta başladığı ABD turnesinde New York, Virginia, Miami ve New Jersey’de verdiği konserlerde hayranlarını adeta coşturdu.

Hande Yener Amerika'yı salladı - Resim: 1

Hande Yener 14 Mayıs’ta başladığı ABD turnesinde New York, Virginia, Miami ve New Jersey’de konserler verdi.

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Hande Yener Amerika'yı salladı - Resim: 2

Kapanışı da yine New York’ta yaptı ve Türk Günü Yürüyüşü’ne katıldı. Yürüyüşte Hande Yener’e ilgi büyüktü.

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Hande Yener Amerika'yı salladı - Resim: 3

Miami konserinde ‘Survivor’ yarışmasıyla tanınan Cemal Can Canseven de vardı

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Hande Yener Amerika'yı salladı - Resim: 4

İkili sahnede çılgınca dans ederek seyirciyi coşturdu.

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