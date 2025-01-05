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Hande Yener aşk orucuna son verdi; aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı Hande Yener uzun süredir devam eden aşk orucunun 5 yıl önce bittiğini duyurdu.

Hande Yener aşk orucuna son verdi; aşkını ilan etti - Resim: 1

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ünlü şarkıcı Hande Yener aşk hayatında yeni bir perdenin açıldığını duyurdu.

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Hande Yener aşk orucuna son verdi; aşkını ilan etti - Resim: 2

51 yaşındaki şarkıcı, 5 yıldır bir ilişkisi olduğunu ve sevgilisinin müziklerini yaptığını söyledi.

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Hande Yener aşk orucuna son verdi; aşkını ilan etti - Resim: 3

İşte Hande Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

''Ben tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık."

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Hande Yener aşk orucuna son verdi; aşkını ilan etti - Resim: 4

"Spor da yapıyorum, fit kalmak için. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum.''

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