Hande Yener konserde gözyaşlarını tutamadı
Ünlü şarkıcı Hande Yener, İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra öldürülen Mahsa Amini'ye destek için konserinde saçlarını kesti.
İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü sonrası ülke genelinde protesto eylemleri yaşandı.
Pek çok kadın protestocu devlet tarafından zorunlu kılınan başörtüsünü takmadan sokaklara döküldü ve hatta saçlarını kesti. Hande Yener, "İran'da hayatını kaybeden genç kızlarımız için. Dünyanın bütün kadınlarına özgürlük diliyorum." dedi.
Hande Yener de, meslektaşı Melek Mosso'nun ardından İran'daki kadınlara destek için sahnede saçını kesti. Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluşan Yener, konserin sonunda öldürülen Mahsa Amini'ye destek verdi.
Yener, "Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için, hayatını kaybeden minicik kızlarınız için… Onlar daha bebekler… Onlara ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum! Erkekler de bizi destekliyor. Çok teşekkür ediyorum...