Hande Yener Kuruçeşme'de açıkhavayı salladı
Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde ünlü pop yıldızı Hande Yener enerjisiyle izleyenleri adeta büyüledi. Yener, konserin açılışını New York’ta kliplendirdiği yeni hiti “İyi Ya” şarkısıyla yaptı.
Ünlü sanatçının tüm dijital platformlarda zirveye oturan “İyi Ya “şarkısına Mert Barlas Baltürk tarafından yapılan koreografisi ve eşlik eden 10 dansçısıyla birlikte yaptığı sahne performansı Kraliçe’den büyük şov dedirtti…
Türk Pop Müziği’nin en stil ikon kadın sanatçısı olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Hande Yener her biri kendi seçimi olan şapka, gözlük, baston ve özel tasarım demir büstiyeri ile stilleştirdiği ilk kostümü ile farkını ortaya koyarken dünya starlarını aratmadı.
Hande Yener’in açılış kostümüne hayranları Charlie Chaplin Hande yorumları yaptı. 2,5 saat sahnede kalan Yener’e seyircisinin “Çok güzelsin. Emsalsizsin Hande seni çok seviyoruz” tezahüratına; “O sizin bana yansımanız ayrıca biraz da saç makyaj etkisi diyelim. Makyaj artistim Akın Sert ve saç tasarımcım Doğukan Punar’a çok teşekkür ederim.” sözleriyle karşılık verdi.
Yener’in değerli taşlarla yapılan özel makyajı da büyük beğeni topladı.