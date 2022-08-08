Hande Yener Kuruçeşme'de açıkhavayı salladı

Türk Pop Müziği’nin en stil ikon kadın sanatçısı olduğunu bir kez daha gözler önüne seren Hande Yener her biri kendi seçimi olan şapka, gözlük, baston ve özel tasarım demir büstiyeri ile stilleştirdiği ilk kostümü ile farkını ortaya koyarken dünya starlarını aratmadı.