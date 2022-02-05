Hande Yener sahne kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu

"GOOGLE’A GEÇMİŞ SİLDİRİN"

Yıldızhan'ın açıklamasından sonra Hande Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını yazarak gündeme gelmişti.