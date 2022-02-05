Hande Yener sahne kıyafetiyle sosyal medyada olay oldu
Son dönemde sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener, dün akşam sahne aldığı giydiği kostümle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra iddialı sahne kıyafetleriyle de adından sıkça söz ettirmeyi başaran Hande Yener, bu kez ilginç bir kostüm tercih etti.
Sosyal medyada paylaşılan kostüm, tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı takipçileri, Yener'in sahne stilini çok beğendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Öz güven böyle bir şey olmamalı" şeklinde yorumlarda bulundu.
Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" diyerek tartışmalara sebep olmuştu.
"GOOGLE’A GEÇMİŞ SİLDİRİN"
Yıldızhan'ın açıklamasından sonra Hande Yener, "Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya, bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da bunlara gülüyorum. B12 kullanın, Google'a geçmiş sildirin. Bir şey yapın bari kendiniz için kostüm otoritecikleri" mesajını yazarak gündeme gelmişti.