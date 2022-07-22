Hande Yener sahnede yine coşturdu: İlginç gözlüğü ile dikkat çekti
Hande Yener önceki gece yakın arkadaşı Dilan Polat’ın doğum günü partisinde aldığı sahnede ilginç gözlüğü ile dikkat çekti.
Hande Yener, önceki gece yakın arkadaşı olan iş kadını Dilan Polat'ın doğum günü partisinde sahne aldı. Yaklaşık iki saat müzik ziyafeti sunan popçu, doğum günü pastasını da Dilan Polat'la birlikte kesti.
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Doğum günü partisine; Dilan Polat'ın yakın dostları katıldı. İş kadının eşi Engin Polat, doğum hediyesi olarak Dilan Hanım'a pırlanta mağazası açtı ve milyonluk lüks otomobil aldı.
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Hande Yener, "Eşiniz olan arkadaşım Dilan Polat'ı mutlu etmek için elinizden geleni yaptığınız için sizi tebrik ediyorum. Ben de genelde hediyelerimi kendim alırım, para harcamayı çok seviyorum" dedi.
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Hande Yener'in partideki gözlüğü, kostümü ve makyajı her zamanki gibi dikkat çekti.
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