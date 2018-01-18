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  3. 18 Ocak 2018 12:00

Hande Yener yurt dışına açılıyor

Hande Yener yurt dışına açılıyor

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün İzmir'de gerçekleşen If Wedding Fashion Fuar'da Matrons markasının defilesine konuk oldu. Yener, markanın çiçek şeklindeki özel tasarım elbisesiyle podyuma çıktı.

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Hande Yener yurt dışına açılıyor

Saatler öncesinden defile alanına giden ünlü yıldız, İzmirli hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

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Hande Yener yurt dışına açılıyor

Yakında İngilizce bir şarkıyla müzikseverlerle buluşacağını ve yeni projesi için uçuk kostümler hazırlattığını söyleyen Yener, şöyle konuştu:

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Hande Yener yurt dışına açılıyor

"Türkiye'de çok başarılı ve mutluyum. Dünyada da sesimizi duyurmak ve herkesi gururlandırmak istiyorum. Bu tamamen milli duygularla yapılmış bir proje. Ülkemizde yaptığım kadar yurt dışında da single yapmaya devam edeceğim. Yani bir-iki single çıkarıp kenara çekilmeyeceğim, sürekli üreteceğim."

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