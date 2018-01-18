Hande Yener yurt dışına açılıyor
Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün İzmir'de gerçekleşen If Wedding Fashion Fuar'da Matrons markasının defilesine konuk oldu. Yener, markanın çiçek şeklindeki özel tasarım elbisesiyle podyuma çıktı.
Saatler öncesinden defile alanına giden ünlü yıldız, İzmirli hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.
Yakında İngilizce bir şarkıyla müzikseverlerle buluşacağını ve yeni projesi için uçuk kostümler hazırlattığını söyleyen Yener, şöyle konuştu:
"Türkiye'de çok başarılı ve mutluyum. Dünyada da sesimizi duyurmak ve herkesi gururlandırmak istiyorum. Bu tamamen milli duygularla yapılmış bir proje. Ülkemizde yaptığım kadar yurt dışında da single yapmaya devam edeceğim. Yani bir-iki single çıkarıp kenara çekilmeyeceğim, sürekli üreteceğim."