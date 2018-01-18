Hande Yener yurt dışına açılıyor

"Türkiye'de çok başarılı ve mutluyum. Dünyada da sesimizi duyurmak ve herkesi gururlandırmak istiyorum. Bu tamamen milli duygularla yapılmış bir proje. Ülkemizde yaptığım kadar yurt dışında da single yapmaya devam edeceğim. Yani bir-iki single çıkarıp kenara çekilmeyeceğim, sürekli üreteceğim."

