Hande Yener'den bikinili dans şov!

Başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir itirafta bulunmuştu. Hande Yener, yaklaşık bir yıl önce meme kanserine yakalandığını ve hastalığını annesi dahil herkesten gizlediğini açıklamıştı.