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  4. Güzel şarkıcıdan olay itiraf: ''30-40 yıl daha giderim''

Hande Yener'den ''Photoshop'' itirafı: ''30-40 yıl daha giderim''

Güzel şarkıcı Hande Yener Bodrum'da hayranlarıyla buluşurken sahneden yaptığı "photoshop" itirafı ile dikkatleri üzerine çekti.

Hande Yener'den ''Photoshop'' itirafı: ''30-40 yıl daha giderim'' - Resim: 1

Bu yıl 51 yaşına giren ünlü şarkıcı Hande Yener önceki gece Bodrum’da sahne aldı. Yener, uzun sarı saçları, mini deri elbisesiyle dikkat çekti.

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Hande Yener'den ''Photoshop'' itirafı: ''30-40 yıl daha giderim'' - Resim: 2

Posta gazetesinin haberine göre Yener'den konser sırasında gelen 'Photoshop' itirafı hayranlarını da şaşırttı.

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Hande Yener'den ''Photoshop'' itirafı: ''30-40 yıl daha giderim'' - Resim: 3

Yener, "Artık Photoshop yaptırmıyorum. Yaşlanmayı durdurdum..."

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Hande Yener'den ''Photoshop'' itirafı: ''30-40 yıl daha giderim'' - Resim: 4

"Bu cilt düzelecek, bu vücut düzelecek diye diye kendimi eğittim. 30-40 yıl daha giderim" dedi

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