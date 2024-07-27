Hande Yener'den ''Photoshop'' itirafı: ''30-40 yıl daha giderim''
Güzel şarkıcı Hande Yener Bodrum'da hayranlarıyla buluşurken sahneden yaptığı "photoshop" itirafı ile dikkatleri üzerine çekti.
Bu yıl 51 yaşına giren ünlü şarkıcı Hande Yener önceki gece Bodrum’da sahne aldı. Yener, uzun sarı saçları, mini deri elbisesiyle dikkat çekti.
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Posta gazetesinin haberine göre Yener'den konser sırasında gelen 'Photoshop' itirafı hayranlarını da şaşırttı.
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Yener, "Artık Photoshop yaptırmıyorum. Yaşlanmayı durdurdum..."
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"Bu cilt düzelecek, bu vücut düzelecek diye diye kendimi eğittim. 30-40 yıl daha giderim" dedi
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