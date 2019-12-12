Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

"Yeni bir şey yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti." diyen Yener, "İğrenç müzik yapılıyor. Güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.