Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun
2020 yılında müzik hayatındaki 20'nci yılını kutlayacak olan Hande Yener özel bir albüm çalışmasına başladı. Yeni albümü için imajını da tamamen değiştiren Yener, yeni albümünün biten pop müziğe yeniden hayat vereceğini söyled
2020 yılında 20. yıl özel albümünü çıkartmaya hazırlanan Hande Yener yeni albümünün, biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini söyledi.
"RAP MÜZİK POP MÜZİĞİ YENDİ" Pop müzikte gerileme olduğunu belirten Hande Yener "Rap müzik pop müziği" yendi diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı.
"Yeni bir şey yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti." diyen Yener, "İğrenç müzik yapılıyor. Güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.