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  3. 12 Aralık 2019 11:55

Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

2020 yılında müzik hayatındaki 20'nci yılını kutlayacak olan Hande Yener özel bir albüm çalışmasına başladı. Yeni albümü için imajını da tamamen değiştiren Yener, yeni albümünün biten pop müziğe yeniden hayat vereceğini söyled

Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

2020 yılında 20. yıl özel albümünü çıkartmaya hazırlanan Hande Yener yeni albümünün, biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini söyledi.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

"RAP MÜZİK POP MÜZİĞİ YENDİ" Pop müzikte gerileme olduğunu belirten Hande Yener "Rap müzik pop müziği" yendi diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

"Yeni bir şey yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti." diyen Yener, "İğrenç müzik yapılıyor. Güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

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Hande Yener'den rakiplerine: Hepsinin mekanı cennet olsun

HANDE YENER'İN 2020 İMAJI Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan Hande Yener imaj değişikliği yapmıştı. Şarkıcı, "Değişim benim ilacım. Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" demişti.

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