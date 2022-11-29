Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Hanımın Çiftliği’nde güzelliği ve oynadığı karakter ile dikkat çeken Evrim Solmaz, dizide Gülizar karakterine hayat veriyordu. Mehmet Aslantuğ'un hayat verdiği Muzaffer ile banyo sahnesi olay olay ünlü isim yıllar içinde güzelliğine güzellik kattı.