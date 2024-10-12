Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Fethiye'de servet harcadı
Muğla'da demir atan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait mega yat, Fethiye İskelesi'nden 170 ton yakıt aldı.
Kaynak: DHA
Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait 88,5 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat 'Samsara', Fethiye İskelesi’ne yanaştı.
1 / 3
Ege kıyılarında mavi yolculuk yaparken, son 2 haftadır Göcek'te olan mega yata, 170 ton yakıt alındı. Yazar J.K. Rowling’in yatında olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Samsara, yakıt ikmalinin ardından tekrar Göcek’e döndü.
2 / 3
Öte yandan mega yatı gören yerli ve yabancı tatilciler, gün boyu fotoğraf çekildi. (DHA)
3 / 3