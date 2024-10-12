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Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Fethiye'de servet harcadı

Muğla'da demir atan Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait mega yat, Fethiye İskelesi'nden 170 ton yakıt aldı.

Kaynak: DHA
Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Fethiye'de servet harcadı - Resim: 1

Harry Potter serisinin İngiliz yazarı J.K. Rowling’e ait 88,5 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı mega yat 'Samsara', Fethiye İskelesi’ne yanaştı. 

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Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Fethiye'de servet harcadı - Resim: 2

Ege kıyılarında mavi yolculuk yaparken, son 2 haftadır Göcek'te olan mega yata, 170 ton yakıt alındı. Yazar J.K. Rowling’in yatında olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Samsara, yakıt ikmalinin ardından tekrar Göcek’e döndü. 

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Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Fethiye'de servet harcadı - Resim: 3

Öte yandan mega yatı gören yerli ve yabancı tatilciler, gün boyu fotoğraf çekildi. (DHA)

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