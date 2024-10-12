Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, Fethiye'de servet harcadı

Ege kıyılarında mavi yolculuk yaparken, son 2 haftadır Göcek'te olan mega yata, 170 ton yakıt alındı. Yazar J.K. Rowling’in yatında olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Samsara, yakıt ikmalinin ardından tekrar Göcek’e döndü.