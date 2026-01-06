Hasan Can Kaya'dan ''Nuri Bilgi Ceylan'' itirafı! ''En büyük pişmanlığım'' diyerek açıkladı

Hasan Can Kaya, teklifi neden kabul edemediğini şu sözlerle anlattı:

“Hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimleri devam ediyordu. Film Erzurum’da aralık ayında çekilecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim.”