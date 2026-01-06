Hasan Can Kaya'dan ''Nuri Bilgi Ceylan'' itirafı! ''En büyük pişmanlığım'' diyerek açıkladı
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, kariyerindeki en büyük pişmanlığın Nuri Bilge Ceylan'dan gelen teklifi reddetmek olduğunu söyledi.
Konuşanlar programıyla şöhreti yakalayan komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını açıkladı.
1 / 5
Kaya, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan gelen başrol teklifini reddettiği için büyük pişmanlık yaşadığını itiraf etti.
2 / 5
Hasan Can Kaya, teklifi neden kabul edemediğini şu sözlerle anlattı:
“Hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimleri devam ediyordu. Film Erzurum’da aralık ayında çekilecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim.”
3 / 5
Ünlü komedyen, kendisine yöneltilen “Tekrar teklif gelirse oynar mısın?” sorusuna ise net bir yanıt verdi.
4 / 5