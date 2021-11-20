Hastaneye kaldırılan Ivana Sert'in sağlık durumu
Yaz ayının çoğunu sevgilisi Sezer Dermenci ile İzmir'de geçiren Ivana Sert, sevgilisiyle ilişkilerinin ciddi olduğunu ve evleneceklerini açıklamıştı.
Yaz boyu sevgilisiyle birlikte İzmir'de tatil yapan Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkuttu.
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Ivana Sert'in koronavirüse yakalandığı ve durumunun kötü olduğu açıklandı.
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Maslak'ta bulunan özel bir hastanede yaklaşık olarak iki haftadır tedavi gören Ivana Sert, bugün taburcu oldu.
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Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Ivana Sert, şu ifadeleri kullandı, "Şükürler olsun sonunda taburcu oluyoruz.
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