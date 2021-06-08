Hatice Şendil imajını değiştirdi; yeni haline beğeni yağdı

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Hatice Şendil, "Sosyal medya kullanırken samimi olmaya çalışıyorum. Hangimizin toz pembe bir hayatı var? Hangi renk olmak istediğimiz bizim elimizde. Ben elimden geldiğince mutluluğu seçiyorum.