Hatice Şendil imajını değiştirdi; yeni haline beğeni yağdı
Ünlü oyuncu Hatice Şendil yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.
Ünlü oyuncu Hatice Şendil yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.
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Güzel oyuncu Hatice Şendil imajını değiştirdi. Şendil uzun saçlarını kısacık keserek takipçilerini şoke etti.
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Şendil'in yeni imajını beğeni yağarken ünlü oyuncunun beyazlar içindeki hali de hayranlarını mest etti. Oyuncu çift Hatice Şendil'in Can adında bir oğlu bulunurken ünlü oyuncu sevimli aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor.
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Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sosyal medya paylaşımları hakkında konuşan Hatice Şendil, "Sosyal medya kullanırken samimi olmaya çalışıyorum. Hangimizin toz pembe bir hayatı var? Hangi renk olmak istediğimiz bizim elimizde. Ben elimden geldiğince mutluluğu seçiyorum.
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