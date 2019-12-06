Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...

"BAKTIM YAŞI KÜÇÜK, 'BEN SANA ANCA ABLA OLURUM' DEDİM"

Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlatan Hatice, "Instagram'da yazıştık. Baktım yaşı çok küçük, 'Canım ben sana anca abla olurum' dedim. Daha sonra bana hiçbir şey yazmadı" ifadelerini kullandı.