Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bir süredir birlikte olduğu Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlattı.
Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Hatice, 4 katlı evinin kapılarını Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına açtı.
"12 yaşından beri mutfaktayım, hep işin ucundan tutmuşumdur. Yemek konusunda kat kat iddialıyım" diyen Hatice, '2. Sayfa' canlı yayınında sarma sardı ve "Elde sarmak marifet ister" sözleriyle dikkat çekti.
Bir süredir kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal ile aşk yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.