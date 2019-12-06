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  3. 06 Aralık 2019 09:24

Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hatice, bir süredir birlikte olduğu Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlattı.

Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Hatice, 4 katlı evinin kapılarını Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına açtı.

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Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...

"12 yaşından beri mutfaktayım, hep işin ucundan tutmuşumdur. Yemek konusunda kat kat iddialıyım" diyen Hatice, '2. Sayfa' canlı yayınında sarma sardı ve "Elde sarmak marifet ister" sözleriyle dikkat çekti.

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Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...

Bir süredir kendisinden 10 yaş küçük Ali Kemal ile aşk yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, ilişkisi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

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Hatice'den olay itiraf ! ''Ben sana anca abla olurum'' dedi ama...

"BAKTIM YAŞI KÜÇÜK, 'BEN SANA ANCA ABLA OLURUM' DEDİM"
Ali Kemal ile tanışma hikayesini anlatan Hatice, "Instagram'da yazıştık. Baktım yaşı çok küçük, 'Canım ben sana anca abla olurum' dedim. Daha sonra bana hiçbir şey yazmadı" ifadelerini kullandı.

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