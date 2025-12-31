Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı adliyede

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı ilk açıklamasında, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…" ifadelerini kullanmıştı.