Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı için karar verildi
Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.
Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Adli kontrol kararıyla serbest
Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeye getirilen Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yaptığı ilk açıklamasında, "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler…" ifadelerini kullanmıştı.