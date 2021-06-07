Hayal Köseoğlu bikinisiyle ayna karşısında poz verdi
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, rol aldığı Mucize Doktor dizisinin final yapması ile birlikte tatil sezonunu açtı.
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, 'Açelya' karakterini canlandırdığı 'Mucize Doktor' dizisinin final vermesinin ardından yaz sezonunu açtı.
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Hayal Köseoğlu dizi seti biter bitmez soluğu tatilde aldı.
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Güzel oyuncunun tatil pozları beğeni topluyor.
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Ünlü oyuncu bikinili pozlarını "Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!" notuyla paylaştı.
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