''Hayasızca hareket'' ve ''teşhircilikle'' suçlanan Manifest grubu kızları için yeni karar

İddianamede, grup üyeleri ile AYDEED sahne adını kullanan sanatçı Ayça Dalaklı’nın da aralarında bulunduğu toplam yedi kişi hakkında, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.