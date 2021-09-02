Hayat Bilgisi’nde Kikirik karakterini canlandırıyordu: Son hali ile şaşırttı
Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Biricik rolüne hayat veren Çişil Oral son hali ile görenleri şaşırttı.
Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Biricik rolüne hayat veren Çişil Oral hafızalara kazınmıştı. Hayat Bilgisi’nde Kikirik lakabıyla tanınan Çişil Oral son haliyle gündeme geldi.
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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çişil Oral “Afet Hoca geliyor, Afet hoca geliyor!” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.
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Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Biricik karakteriyle adından söz ettiren Çisil Oral, son haliyle şaşırttı.
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Oyunculuğa ara veren ve şimdilerde kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Çeşil Oral, bir yandan da program sunuculuğuna devam etti.
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