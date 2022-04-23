Hayat Bilgisi'nin Amil Hoca'sı Tarık Papuççuoğlu'ndan sürpriz itiraf
Bir dönem Türk televizyonlarının en sevilen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde "Amil Bey" karakterini canlandıran usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yıllar sonra yaptığı itiraflarla şaşırttı.
TRT 2'de yayınlanan, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına Tarık Papuççuoğlu konuk oldu. Usta oyuncu, 2003-2006 yılları arasında rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisine dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Doğma büyüme Samatyalı olan Tarık Papuççuoğlu, "İkinci Bahar'ın çekildiği yerde doğdum. 50 yaşında doğduğum yerde dizi çektim. Diziye sonradan girdim ama benim için çok özel bir yeri vardır" dedi.
Üniversitede, tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih eden oyuncu, "Sebebini tam bilmiyorum ama çok derinlerden şöyle bir şey düşünmüş olabilirim, çok net bir düşünce değil bu yalnız." ifadelerini kullandı.
Papuççuoğlu "Tiyatroyu nasılsa yaparım, tiyatroyu yapmak için başka bir meslekte olmak engel teşkil etmez, eğer başka birinin yanında çalışmıyorsanız. Kendi işinizse siz onu gayet organize edersiniz' diye düşünmüş olabilirim." dedi.