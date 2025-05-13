Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem ile Var Mısın Arif'i Ümit Erdim yıllar sonra yeniden birarada
Bundan 19 yıl önce ekranlara veda eden Hayat Bilgisi adlı dizide Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem Hayat Bilgisi ekibiyle buluşmaya devam ediyor. Daha önce dizide "Törpü Yeliz"i canlandıran Gökçe Bahadır ve "Ortega"yı canlandıran Paşhan Yılmazel ile biraraya gelen İpek Erdem bu sefer de "Var Mısın Arif"'e hayat veren Ümit Erdim ile biraraya geldi.
2003-2006 yılları arasında yayınlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Hayat Bilgisi adlı dizide Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem yaklaşık 19 yıl sonra eski rol arkadaşlarıyla buluşmalara devam ediyor.
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı unutulmaz dizinin güzel ismi Barbie Gamze'si İpek Erdem aradan geçen uzun yıllar sonra dizinin sürprizlerine devam ediyor.
Oyunculuk kariyerini sonlandırarak bundan yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'yi terk eden Barbie Gamze İpek Erdem, hala oyunculuk yapan eski rol arkadaşı Hayat Bilgisi'nin Törpü'sü Gökçe Bahadır ile yıllar sonra biraraya gelmişti.
Ünlü oyuncular, yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. İkili, buluşmalarına dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.