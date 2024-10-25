Hayat Bilgisi’nin Kikirik'i Çisil Oral değişimiyle ''yok artık'' dedirtti
Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Biricik rolüne hayat veren Çişil Oral son hali ile görenleri şaşırttı.
Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Biricik rolüne hayat veren Çişil Oral hafızalara kazınmıştı.
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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i Çişil Oral “Afet Hoca geliyor, Afet hoca geliyor!” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.
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Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.
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Oyunculuğa ara veren ve şimdilerde kendi yazdığı senaryoları hayata geçirmeye çalışan Çeşil Oral, bir yandan da program sunuculuğuna devam etti.
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