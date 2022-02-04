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  4. Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi

Türk televizyonlarının unutulmaz projelerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kikirik' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi - Resim: 1

Kerem Kupacı, İpek Erdem, Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi - Resim: 2

Dizinin sevilen karakteri Kikirik'e hayat veren ünlü oyuncu Çisil Oral'ı bir de şimdi görün.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi - Resim: 3

1979 yılında dünyaya gelen Çisil Oral, Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi - Resim: 4

Hayat Bilgisi dizisi sona erdikten sonra bir süre ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, radyo programcılığı yaptı.

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