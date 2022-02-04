Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi
Türk televizyonlarının unutulmaz projelerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kikirik' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Çisil Oral, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.
Kerem Kupacı, İpek Erdem, Perran Kutman, Gökçe Bahadır ve Kaan Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi, yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kurmuştu.
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Dizinin sevilen karakteri Kikirik'e hayat veren ünlü oyuncu Çisil Oral'ı bir de şimdi görün.
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1979 yılında dünyaya gelen Çisil Oral, Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.
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Hayat Bilgisi dizisi sona erdikten sonra bir süre ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, radyo programcılığı yaptı.
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