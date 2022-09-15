Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi
Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Serhan Arslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile Yunanistan'da dünyaevine girdi.
2000'li yılların başlarına damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhan Arslan muradına erdi.
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Gani Müjde'nin yazdığı, Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği Hayat Bilgisi; o dönem ekranların en sevilen dizilerinden biri olmuştu.
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Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Kopil'e hayat veren Serhan Arslan, Modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturdu.
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Evlilik haberini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdular.
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