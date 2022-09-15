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  4. Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi

Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Serhan Arslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile Yunanistan'da dünyaevine girdi.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi - Resim: 1

2000'li yılların başlarına damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serhan Arslan muradına erdi.

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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi - Resim: 2

Gani Müjde'nin yazdığı, Tarkan Karlıdağ'ın yönettiği Hayat Bilgisi; o dönem ekranların en sevilen dizilerinden biri olmuştu.

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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi - Resim: 3

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Kopil'e hayat veren Serhan Arslan, Modacı Nazlı Ceren Köksal ile Atina'da nikah masasına oturdu. 

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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan dünyaevine girdi - Resim: 4

Evlilik haberini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdular.  

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