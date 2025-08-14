Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı değişimi ve yeni projesiyle herkesi şaşırttı
Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerden biri olan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi'nde Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen son hali ile herkesi şaşırttı.
İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde, ''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle akıllara kazınan hademe Mennan'ı hatırlamayanımız yoktur.
Hayat Bilgisi, 2003 ve 2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.
Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı gençlik dizisinde Okul Müdürü Amil Hoca'nın yardımcısı ve hademe rolünde olan Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen'in son hali merak ediliyordu.
Dizide pek çok karakter seyirciyi güldürürken bir isim vardı ki hareketleriyle, komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiriyordu.
