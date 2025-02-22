Hayat Bilgisi'nin ''Ortega''sı ile ''Barbie''si yıllar sonra yeniden birarada
Bundan 19 yıl önce ekranlara veda eden Hayat Bilgisi adlı dizide Barbie Gamze'yi canlandıran İpek Erdem ile Ortega'yı canlandıran Paşhan Yılmazel yıllar sonra yeniden yanyana...
2003-2006 yılları arasında yayınlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Hayat Bilgisi adlı dizide Barbie Gamze'yi İpek Erdem, Ortega'yı ise Paşhan Yılmazel canlandırmıştı.
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Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı unutulmaz dizinin iki güzeli aradan geçen uzun yıllar sonra hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.
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Oyunculuk kariyerini sonlandırarak bundan yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'yi terk eden Barbie Gamze İpek Erdem, eski rol arkadaşı Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel ile yıllar sonra biraraya geldi.
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Ünlü oyuncular, yıllar sonra yeniden bir araya geldiler.
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