Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı'dan yıllar sonra gelen itiraf

"Gani... Zaten karakterin ismi de Kerem'di. Gani, 'Bir dizi yazdım, okur musun?' dedi. Okudum. Dedim ki; 'Gani, bu işi çekmeye gerek yok. Seyirciye dağıtalım senaryoyu, okuyunca yeter'. 'Ben oradaki Kerem rolünü senin için düşündüm' dedi.