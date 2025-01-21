Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı'dan yıllar sonra gelen itiraf
Bir dönem ekranlara damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Pikaçu karakteriyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı'nın Perran Kutman itirafı gündem oldu.
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteriyle hafızalara kazınan dizi ve sinema oyuncusu Kerem Kupacı, Ekotürk TV'de yayınlanan 'Fotoğrafın Öyküsü' programına konuk oldu.
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Kupacı, usta oyuncu Perran Kutman ile ilk kez bir araya geldiği anı anlattı.
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"Sen nasıl dahil olmuştun diziye?" sorusuna yanıt veren Kerem Kupacı, şu ifadeleri kullandı:
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"Gani... Zaten karakterin ismi de Kerem'di. Gani, 'Bir dizi yazdım, okur musun?' dedi. Okudum. Dedim ki; 'Gani, bu işi çekmeye gerek yok. Seyirciye dağıtalım senaryoyu, okuyunca yeter'. 'Ben oradaki Kerem rolünü senin için düşündüm' dedi.
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