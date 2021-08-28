Hayat Bilgisi'nin sevilen karakteriydi: İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen, son hali ile şaşırttı.
Hayat Bilgisi, 2003 ve 2006 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyon tarihine damga vurdu.
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Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı gençlik dizisinde Okul Müdürü Amil Hoca'nın yardakçısı ve hademe rolünde olan Mennan karakterini canlandıran oyuncu Erdal Türkmen'in son hali merak ediliyordu.
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DİZİNİN EĞLENCELİ KARAKTERİYDİ
Dizide pek çok karakter seyirciyi güldürürken bir isim vardı ki hareketleriyle, komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiriyordu.
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O isim tabii ki Mennan'dı. Karakteri canlandıran Erdal Türkmen şimdilerde başka bir alanda boy gösteriyor.
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