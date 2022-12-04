Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu geri dönüyor

“BİZİM İŞİMİZ EKİP İŞİ”

Alper Ergez’in, “Kendinizi nasıl bir yönetmen olarak görüyorsunuz?” sorusuna “Bu sorunun cevabını ekip arkadaşlarımın vermesini çok isterim” yanıtını veren Yılmazel, “Çünkü ben, bizim işimizin ‘ekip işi’ olduğuna inanıyorum. Kendimi de takım kaptanı olarak görüyorum. Bütün fikirlere açık biriyim. Her türlü görüşe çok saygı duyarak alabileceğim şeyleri muhakkak almaya çalışıyorum. Her adımda farklı şeyleri deneyimlemek beni daha tecrübeli biri yapıyor. Ne kadar çok lezzeti tadarsam o kadar mutlu ve verimli olacağıma inanıyorum. Sinemada, tiyatroda ya da dizilerde farklı türler yöneterek çalışmayı umut ediyorum. İşimi çok severek ve keyif alarak yapan birisiyim. Umarım bu fırsatlar öne çıkmaya devam eder ve ben de yeni şeyler deneyimleme şansını elde etmiş olurum” diye konuştu.