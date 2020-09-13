Hayatını kaybeden oyuncu Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Zalo filminin çekimleri için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanarak hastanaye kaldırılan ve hayatını kaybeden Halil Kumova'nın corona virüs testi pozitif çıktı. Sette çalışanlara yapılan testler sonucunda 4 kişinin daha koronavirüse yakalandığı belirlendi.
Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi Zalo’nun çekimlerine corona virüs engel oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki Halil Kumova’nın, yapılan corona testinin pozitif çıktı.
Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.