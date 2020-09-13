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  3. 13 Eylül 2020 00:51

Hayatını kaybeden oyuncu Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Zalo filminin çekimleri için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanarak hastanaye kaldırılan ve hayatını kaybeden Halil Kumova'nın corona virüs testi pozitif çıktı. Sette çalışanlara yapılan testler sonucunda 4 kişinin daha koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden oyuncu Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya’da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi Zalo’nun çekimlerine corona virüs engel oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki Halil Kumova’nın, yapılan corona testinin pozitif çıktı.

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Hayatını kaybeden oyuncu Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Kumova’nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul’a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya’da test yapıldı.

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Hayatını kaybeden oyuncu Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Film çekiminde görevli 4 kişinin daha corona virüse yakalandığı belirlendi.

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Hayatını kaybeden oyuncu Kumova’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Zalo'nun başrol oyuncularından Sermiyan Midyat ise sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

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