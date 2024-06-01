Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna bir hayranı tarafından kendisine açılan "cinsel içerikli konser" davasıyla karşı karşıya...
Madonna, Celebration dünya turu kapsamındaki konserine giden bir kişi tarafından, uyarıda bulunmaksızın pornografi ürettiği ve sahnede seks eylemlerini simüle edip üstsüz kadınları izlemeye zorladığı için dava edildi.
Çarşamba günü Los Angeles'ta açılan davada; davacı Justen Lipeles, şehirdeki Kia Forum salonunda 7 Mart'ta gerçekleşen konserle ilgili bir dizi iddiada bulunuyor.
Konserin organizatörü Live Nation da sanık olarak Madonna'nın yanında yer alıyor.
Lipeles, konserin saat 20.30'da başlayacağını belirten, her biri 500 dolarlık dört bilet aldığını, ancak konserin aslında saat 22.00'de başladığından şikayet ederek şunları iddia etti: "Davalılar davacıya konserin daha sonraki bir zamanda başlayacağına dair herhangi bir bildirimde bulunmadı."