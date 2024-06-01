Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası

Lipeles, konserin saat 20.30'da başlayacağını belirten, her biri 500 dolarlık dört bilet aldığını, ancak konserin aslında saat 22.00'de başladığından şikayet ederek şunları iddia etti: "Davalılar davacıya konserin daha sonraki bir zamanda başlayacağına dair herhangi bir bildirimde bulunmadı."