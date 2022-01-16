Hayranları şokta: Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı
Destan dizisinin Akkız'ı ve basketbolcu Cedi Osman'ın sevgilisi ünlü oyuncu Ebru Şahin'in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.
Hercai dizisinde, Reyyan karakterine hayat veren ve şimdilerde Destan dizisiyle boy gösteren ünlü oyuncu Ebru Şahin’in estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı.
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Şahin’in estetiksiz halini görünce “doktoru ne kadar yetenekliymiş” diyeceksiniz.
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Güzelliği ile herkesi mest eden Ebru Şahin, meğer oyuncu bu güzelliğini estetiğe borçluymuş. Şahin’in estetiksiz halini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız.
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Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile şimdilerde evlilik hazırlığı yapıyor.
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