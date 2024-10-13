Hazal Kaya ''imdat'' diyerek itiraf etti: ''1 yıldır şiddete uğruyorum''

Programda başrolünü üstlendiği 'Sorgu' dizisinden de bahseden Kaya, "Şiddete dair çok ciddi cümleleri olan bir dizi. 10 bölüm boyunca çok ağır şeyler izleyeceğiz. Bir taraftan ülkemizde canlısına tanık oluyoruz. Çok zor bir yerdeyiz. Ölenlerin bir sayı olmadığını, insan olduğunu, birilerinin kızı, birilerinin sevgilisi, birilerinin en yakın arkadaşı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu an yapılması gereken tek şey kanunların uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.