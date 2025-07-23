Hazal Kaya radikal imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı
Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi kadrosuna dahil olan güzel oyuncu Hazal Kaya imaj değişikliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
'Adını Feriha Koydum' ve 'Aşk-ı Memnu' dizileriyle hafızalarda yer eden Hazal Kaya, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Hazal Kaya 2019 yılında başarılı oyuncu Ali Atay ile hayatını birleştirmiş ve önce Fikret Ali, ardından da Leyla Süreyya adlarını verdiği iki çocuk dünyaya getirmişti.
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, radikal imaj değişimiyle gündeme geldi.
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Yeni imajıyla objektif karşısına geçen Kaya, paylaşımına "Sarışınlar daha çok 'eğleniyor' dediler, göreceğiz" notunu düştü.
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