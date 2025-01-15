Hazal Kaya setlere geri dönüyor
Güzel oyuncu Hazal Kaya son günlerin en çok konuşulan yapımlarından birinin kadrosuna katılarak setlere geri dönüyor...
Hazal Kaya kariyerinde önemli bir yere sahip olan projelere imza atan yapımcı Fatih Aksoy ile geçen günlerde bir araya gelmişti.
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Kaya'ya Aksoy'un 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde çocuk yaşlarını Azra Aksu'nun oynadığı 'Aliye Berger'in yetişkin halini oynamasını teklif ettiği ortaya çıktı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rolü heyecanla kabul eden Hazal Kaya Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger'e dizinin ilerleyen bölümlerinde hayat verecek.
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