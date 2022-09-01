Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum
Ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medyadan sevenlerini korkutan bir haber paylaştı.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya'ya nazar değdi. Güzel oyuncu uzun zamandır neden sosyal medyadan uzak kaldığını açıkladı.
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Eşi Ali Atay ile ayrılacağı konuşulan Hazal Kaya iddiaları yalanlamıştı.
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Güzel oyuncu sağlık durumuyla ilgili korkutan açıklamayı yaptı.
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Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu. Paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazan Kaya, takipçilerini daha da endişelendirdi. Güzel oyuncu şunları yazdı;
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