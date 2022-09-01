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  4. Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum

Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum

Ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medyadan sevenlerini korkutan bir haber paylaştı.

Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum - Resim: 1

Ünlü oyuncu Hazal Kaya'ya nazar değdi. Güzel oyuncu uzun zamandır neden sosyal medyadan uzak kaldığını açıkladı.

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Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum - Resim: 2

Eşi Ali Atay ile ayrılacağı konuşulan Hazal Kaya iddiaları yalanlamıştı. 

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Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum - Resim: 3

Güzel oyuncu sağlık durumuyla ilgili korkutan açıklamayı yaptı. 

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Hazal Kaya'dan korkutan sözler: Evde yarı baygın yatıyorum - Resim: 4

Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Hazal Kaya, Instagram hesabından bir hikaye paylaşarak sessizliğini bozdu. Paylaşımında sağlık sorunları yaşadığını yazan Kaya, takipçilerini daha da endişelendirdi. Güzel oyuncu şunları yazdı;

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