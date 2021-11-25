Hazal Kaya'dan ''küfür'' tepkisi: Sadece kadınlar ve LGBT'ler edebilsin, erkekler kullanmasın
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 'cinsiyetçi küfürler'i sadece kadınlar ve LGBT bireylerin birbirlerine karşı kullanmasını, erkekler kullanmamasını istedi.
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, 'cinsiyetçi küfürler'i sadece kadınlar ve LGBT bireylerin birbirlerine karşı kullanmasını, erkekler kullanmamasını istediğini ifade etti.
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Misafir dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, İbrahim Selim'e konuk oldu. Kaya, küfürle ilgili ilginç ifadeler kullandı. Güzel oyuncu, "Cinsiyetçi küfürlerin tamamını kadınlar ve LGBT bireyler birbirine edebilsin" açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.
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İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına katılan Hazal Kaya, çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
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Hazal Kaya, cinsiyetçi küfürlerin kadın uzvuyla ilgili olduğunu bu nedenle de sadece kadınların ve LGBT bireylerin kullanması gerektiğini ifade etti.
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