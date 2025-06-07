Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı
Bir süredir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Hazal Subaşı'nın siyah bikinisiyle yaptığı "yaz geldi" paylaşımları olay oldu.
Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Hazal Subaşı da "yazı getiren ünlüler" listesine katıldı.
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Ünlü çiftin romantik poları sosyal medyayı süslerken Hazal Subaşı bu sefer de siyah bikinisiyle verdiği "yaz geldi" pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Son olarak Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat veren güzel oyuncu Hazal Subaşı tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.
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Yaz sezonunu açtığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Hazal Subaşı, bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurdu.
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