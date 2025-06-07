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  4. Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı

Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı

Bir süredir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Hazal Subaşı'nın siyah bikinisiyle yaptığı "yaz geldi" paylaşımları olay oldu.

Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı - Resim: 1

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Hazal Subaşı da "yazı getiren ünlüler" listesine katıldı.

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Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı - Resim: 2

Ünlü çiftin romantik poları sosyal medyayı süslerken Hazal Subaşı bu sefer de siyah bikinisiyle verdiği "yaz geldi" pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı - Resim: 3

Son olarak Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat veren güzel oyuncu Hazal Subaşı tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı. 

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Hazal Subaşı ''yaz geldi'' pozlarıyla mankenlere taş çıkardı - Resim: 4

Yaz sezonunu açtığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Hazal Subaşı, bikinili kareleriyle ortalığı kasıp kavurdu.

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