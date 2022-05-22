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  4. Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü Beyoğlu'nda dudak dudağa yakalandı.

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi - Resim: 1

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü çifti arkadaşlarıyla Beyoğlu'ndaydı. TV100'ün haberine göre; aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü Ali Atay ve Funda Eryiğit ile keyifli bir gece geçirirken görüntülendi.

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Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi - Resim: 2

İkili gecenin sonuna doğru çevresindeki kimseyi umursamadan öpüşmeye başladı. Dudak dudağa yakalanan çift sosyal medyada gündem oldu.

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Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi - Resim: 3
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Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi - Resim: 4

Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde sütyen tartışmaları sürerken beyaz bluzuyla verdiği pozlarla hayranlarından beğeni toplamıştı.

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