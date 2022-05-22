Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa görüntülendi

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü çifti arkadaşlarıyla Beyoğlu'ndaydı. TV100'ün haberine göre; aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü Ali Atay ve Funda Eryiğit ile keyifli bir gece geçirirken görüntülendi.