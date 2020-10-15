Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

"HAZAR BİTMEYECEK!" Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: "Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"