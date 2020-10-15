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  3. 15 Ekim 2020 22:52

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

Onur Ünlü'nün, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü aldattığı anlar kameralara yansıdı. 45 yaşındaki yönetmen, Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı.

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

Onur Ünlü'nün, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Hazar Ergüçlü'yü aldattığı anlar kameralara yansıdı. 45 yaşındaki yönetmen, Cihangir'de yine genç bir kadınla sarmaş dolaş yakalandı.

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Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

"HAZAR BİTMEYECEK!" Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: "Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"

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Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

"BİZ EVLENMEYECEĞİZ" Oyuncu Hazar Ergüçlü, "Onur Ünlü'yle evleneceğiniz yazıldı, tarih ne zaman?" sorusuna "Lütfen, rica ediyorum söylediklerimi harfiyen yazın. Onur'la ilişkim mükemmel devam ediyor ama biz evlenmeyeceğiz. Evlilik yok yok yok. Şayet olacak olsa, inanın ilk sizin haberiniz olur." şeklinde yanıt vermişti.

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Hazar Ergüçlü Onur Ünlü’nün ihanetine uğradı!

Aralarındaki yaş farkı ve evlilik iddialarıyla sürekli gündeme gelen çiftin ilişkisi, Onur Ünlü'nün ortaya çıkan görüntülerinden sonra nasıl ilerleyecek merak konusu oldu. Görüntülerle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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