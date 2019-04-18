Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü ailesiyle tanıştırdı
Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yü geçtiğimiz günlerde ailesyle tanıştırdı. Gazetecilerin tanışmayla ilgili sorularını cevaplayan Hazar Ergüçlü, "Ailemin Onur ile arası çok iyi, içleri rahat.
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile aşkı tam gaz devam ediyor.
Gazeteciler, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran oyuncuya, "O gece neler yaşandı. Ailenizin tepkisi nasıl oldu?" diye sordu.