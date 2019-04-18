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  3. 18 Nisan 2019 14:26

Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü ailesiyle tanıştırdı

Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'yü geçtiğimiz günlerde ailesyle tanıştırdı. Gazetecilerin tanışmayla ilgili sorularını cevaplayan Hazar Ergüçlü, "Ailemin Onur ile arası çok iyi, içleri rahat.

Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü ailesiyle tanıştırdı

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile aşkı tam gaz devam ediyor.

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Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü ailesiyle tanıştırdı

İkili, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

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Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü ailesiyle tanıştırdı

Gazeteciler, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran oyuncuya, "O gece neler yaşandı. Ailenizin tepkisi nasıl oldu?" diye sordu.

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Hazar Ergüçlü sevgilisi Onur Ünlü'yü ailesiyle tanıştırdı

Ergüçlü, "Her şey gayet iyi ve güzeldi. Bu tanışmadan herkes çok memnun oldu" diye cevap verdi.

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