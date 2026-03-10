Hazar Ergüçlü ve DJ sevgilisi Efe Çelik’ten kötü haber!
İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteriyle fenomen olan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü ve bir süredir aşk yaşadığı DJ sevgilisi Efe Çelik'in ayrıldığı iddia edildi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki dansları ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazar Ergüçlü, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, bir süredir beraberlik yaşadığı ‘DJ Artz’ lakaplı müzisyen Efe Çelik ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
1 / 5
Ayrılık iddialarını güçlendiren hamle bizzat Hazar Ergüçlü’den geldi. Güzel oyuncu, sevgilisi Efe Çelik ile olan karelerini Instagram hesabından temizledi.
2 / 5
Bununla da yetinmeyen Ergüçlü, Çelik’i takibi bırakarak bağlarını kopardığının sinyalini verdi.
3 / 5
İkilinin arasında büyük bir kriz yaşanmadığı, ilişkilerini "dostça" bitirme kararı aldıkları öğrenildi.
4 / 5