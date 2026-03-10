Hazar Ergüçlü ve DJ sevgilisi Efe Çelik’ten kötü haber!

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisindeki dansları ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hazar Ergüçlü, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, bir süredir beraberlik yaşadığı ‘DJ Artz’ lakaplı müzisyen Efe Çelik ile yollarını ayırdığı iddia edildi.