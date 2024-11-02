Hazar Ergüçlü'nün artık sarışın bir rakibi var: Hadise Dilber oldu
Ekranların sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin olay olan pavyon dansı sırasında giydiği kıyafetle poz veren Hadise "işte sarışın Dilber" dedirtti...
Güzel şarkıcı Hadise "Dilber kıyafeti giyen" ünlüler akımına katıldı.
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Konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hadise'nin "Dilrber tarzı"na ise beğeni yağdı.
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Kırmızı çiçekli elbisesini Dilber'in elbisesine benzeten Hadise paylaşımının altına "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu ekledi.
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"Sarışın Dilber" Hadise'nin aşk yaşadığı iddia edilen İnci Taneleri dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez de Hadise'nin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.
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